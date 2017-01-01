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    Через сміттєвий колапс у Львові можуть продовжити шкільні канікули

    • Сьогодні, 00:33
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    Львівське сміття
    Львівське сміття

    У Львові готуються вжити «максимальні заходи» щодо зменшення наслідків від накопичення сміття

    У львівських школах через ситуацію зі сміттям можуть бути розширені шкільні канікули. Про це заявив начальник житлово-комунального господарства міськради Сергій Бабак, повідомляє «Укрінформ».

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    «У ситуації, що склалась у Львові, потрібно вживати максимальних заходів щодо зменшення наслідків від накопичення твердих побутових відходів. Мова йде, зокрема, про те, щоб влаштувати у школах розширені канікули, щоб діти більше побули вдома», - заявив чиновник.

    «Главком» також повідомляв, що у Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки.

    Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

    За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста. 

    Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

    Дивіться також моторошну фотогалерею «Львів знову потопає у смітті».

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