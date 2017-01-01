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    Через снігопад дві області закрили дороги для вантажівок

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    Ситуація на дорогах
    Ситуація на дорогах

    В Івано-Франківській та Закарпатській областях значно погіршилася погода

    В Івано-Франківській та Закарпатській областях через негоду обмежили рух вантажівок.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    «За даними «Укравтодору», у зв'язку з погіршенням погодних умов (сильними снігопадами, різкими поривами вітру та ожеледицею) та з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення автошляхів від снігу, з 8:45 14 січня тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних, великовагових вантажних транспортних засобів дорогами загального користування державного значення в межах Закарпатської області», - йдеться в повідомленні.

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    Крім того, в Івано-Франківській області з 09:00 14 січня тимчасово введено обмеження руху для великогабаритних, великовагових вантажних транспортних засобів на наступних автодорогах:

    з боку Яблуницького перевалу - а/д Н-09 Мукачеве - Львів;

    з боку Вишківського перевалу - а/д Н-21 Долина - Хуст.

    Нагадаємо,  у Закарпатській області відбулося сходження чотирьох лавин.

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