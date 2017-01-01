Через снігопад дві області закрили дороги для вантажівок

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Ситуація на дорогах

В Івано-Франківській та Закарпатській областях значно погіршилася погода

В Івано-Франківській та Закарпатській областях через негоду обмежили рух вантажівок.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«За даними «Укравтодору», у зв'язку з погіршенням погодних умов (сильними снігопадами, різкими поривами вітру та ожеледицею) та з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення автошляхів від снігу, з 8:45 14 січня тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних, великовагових вантажних транспортних засобів дорогами загального користування державного значення в межах Закарпатської області», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Івано-Франківській області з 09:00 14 січня тимчасово введено обмеження руху для великогабаритних, великовагових вантажних транспортних засобів на наступних автодорогах:

з боку Яблуницького перевалу - а/д Н-09 Мукачеве - Львів;

з боку Вишківського перевалу - а/д Н-21 Долина - Хуст.

Нагадаємо, у Закарпатській області відбулося сходження чотирьох лавин.