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    Через справу Насірова США підштовхують Україну до створення антикорупційного суду

    • Сьогодні, 13:56
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    Роман Насіров у суді
    Фото: Укрінформ
    Роман Насіров у суді

    Необхідність створення незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною

    Сполучені Штати Америки закликають Україну створити суд, який спеціалізуватиметься на антикорупційних справах.

    «Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною», - йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці посольства США в Україні.

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    «Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають», - додають у посольстві.

    Ці повідомлення з'явилися під час розгляду Солом'янським судом справи відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ підозрює у розтраті двох мільярдів гривень державних коштів.

    Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Джерело: ВВС Україна

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