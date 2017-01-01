Через справу Насірова США підштовхують Україну до створення антикорупційного суду
- Сьогодні, 13:56
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Необхідність створення незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною
Сполучені Штати Америки закликають Україну створити суд, який спеціалізуватиметься на антикорупційних справах.
«Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною», - йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці посольства США в Україні.
«Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають», - додають у посольстві.
Ці повідомлення з'явилися під час розгляду Солом'янським судом справи відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ підозрює у розтраті двох мільярдів гривень державних коштів.
Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.
Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.
Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.
Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Джерело: ВВС Україна