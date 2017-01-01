Через стихійний скотомогильник жителі Волині перекрили рух автівок

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Акція 5 травня жителів сіл Повурськ, Заячівка, Гулівка

Волиняни невдоволені рішенням щодо ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії «Укрветсанзаводу»

У неділю, 7 травня, у Волинській області місцеві жителі проводять акцію протесту, частково перекриваючи проїзд на автодоргах «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Волошки і «Луцьк-Ковель» у селі Колодяжне (Ковельський район), а також дорогу «Ковель-Жовква» у селищі Турійськ, повідомила обласна поліція.

«Сьогодні близько 10:00 протестувальники частково обмежили рух автотранспорту в обох напрямках на автодорогах “Київ-Ковель-Ягодин” у селі Волошки Ковельського району, “Луцьк-Ковель” у селі Колодяжне цього ж району, і “Ковель-Жовква” в селищі Турійськ», – йдеться в повідомленні.

В акції беруть участь близько 100 протестувальників. Учасники мирних акцій протесту безперервно ходять по пішохідних переходах. Причиною перекриття є невдоволення волинян рішенням щодо ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».

Охорону правопорядку та забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюють більше 20 співробітників поліції. Порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 5 травня, на територію Повурської сільради (Ковельський район) вивезли 15 тон відходів із Ковельського ветсанзаводу. Обурені люди із сіл Повурськ, Заячівка, Гулівка вранці п’ятниці вийшли перекривати дорогу, адже трупи тварин були скинуті прямо на їхні земельні ділянки.

Скандал довкола ковельської філії Укрветсанзаводу виник наприкінці березня, після того, як в мережу потрапили фото і відео з території заводу, де трупи тварин замість утилізації зберігалися під відкритим небом. До того ж з’ясувалося, що їхня кількість на території заводу є понаднормовою.

Джерело: zaxid.net