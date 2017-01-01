  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через теракт у Багдаді загинули 12 осіб

    • Вчора, 10:31
    • Розсилка

    Автомобіль вибухнув у східній частині Багдада, шиїтському районі, на овочевому ринку

    У Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє Reuters.

    Автомобіль вибухнув у східній частині Багдада, шиїтському районі, на овочевому ринку, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.

    Поки за вибух не взяла відповідальності жодна з організацій.

    Як повідомлялось, в Одесі по вул. Є.Геллера, 57, 8 січня о 00:50 у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух з послідуючим горінням.

    Читайте також
    Багдад тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ