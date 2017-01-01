Через теракт у Багдаді загинули 12 осіб

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Автомобіль вибухнув у східній частині Багдада, шиїтському районі, на овочевому ринку

У Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє Reuters.

Автомобіль вибухнув у східній частині Багдада, шиїтському районі, на овочевому ринку, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.

Поки за вибух не взяла відповідальності жодна з організацій.

Як повідомлялось, в Одесі по вул. Є.Геллера, 57, 8 січня о 00:50 у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух з послідуючим горінням.