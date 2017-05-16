Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати

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До інформації про санкції акції «Яндекса» росли в межах 2%, а сьогодні за кілька годин вже впали на 3,3%

Акції «Яндекса» на торгах Московської біржі знизилися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, на тлі введення Україною санкцій відносно діяльності компанії, а також всіх її сервісів на території країни. Про це свідчать дані торгів Мосбіржі, пише ТАСС.

При цьому до інформації про санкції акції «Яндекса» росли в межах 2%. Станом на 13:04 мск зниження становить 1,85%, або 1,592 руб. за акцію.

Раніше президент України Петро Порошенко затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти соціальних мереж «ВКонтакте» і «Однокласники», а також компаній Mail.ru, «Яндекс» і їх сервісів.

Російські ЗМІ одразу істерично відреагувати на новий указ щодо санкцій проти РФ. «Медуза» пише, що Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники».

«Крім цього, доступ буде заблоковано до всіх сервісів «Яндекса», окрім головної сторінки пошуковика. Доступ до соцмереж буде заблокований у рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери також повинні будуть заблокувати доступ до самого сайту Mail.ru. Заблоковано також буде сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb», – йдеться у повідомленні.

Сьогоднішній указ набирає чинності з дня його опублікування.