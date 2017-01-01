Через вибух на Харківщині у критичному стані опинилися четверо людей

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В квартирі п'ятиповерхового будинку при монтажі натяжної стелі вибухнув газовий балон

В опікове відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги, куди напередодні зі Зміїва госпіталізовано жінку, яка постраждала під час вибуху газового балона, щойно доставлено ще одного постраждалого, а протягом дня привезуть ще трьох.

Про це розповів завідувач опікового відділення лікарні Аслан Цогоєв.

«Напередодні до нас зі Зміїва доставлено жінку з опіками 50% тіла і політравмами, отриманими під час вибуху газового балона в квартирі. Четверо чоловіків, опіки яких - 90-100% тіла, учора були доставлені в Зміївську райлікарню, оскільки їх стан не дозволяв транспортування в Харків. Сьогодні вранці швидка доставила до нас одного з цих чоловіків, до кінця дня будуть доставлені й інші», - наголосив Цогоєв.

За його словами, стан усіх чотирьох - це чоловіки різного віку - критичний: «Вживаються всі заходи з їх порятунку, але прогнози не даємо».

За фактом події, сказали в поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки): «Квариру взято під охорону».

Як повідомляється, напередодні вдень у селі Слобожанське Зміївського району Харківської області в квартирі п'ятиповерхового будинку при монтажі натяжної стелі вибухнув газовий балон. Невістку хазяйки квартири викинуло вибуховою хвилею з балкона 5-го поверху. На місці постраждали ще 4 людей: чоловік і син хазяйки і 2 робочих-ремонтника.

Спричину вибухом пожежу загасили 20 рятувальників на автоцистернах.