Через вибухи поблизу Балаклії обмежено рух для всіх видів транспорту

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Деякі потяги вже змінили маршрут руху

Через надзвичайну ситуацію рух поблизу Балаклії на Харківщині обмежили для всіх видів транспорту. Поїзди, які прямують з Ізюма до Харкова, курсуватимуть тільки до станції Савинці, йдеться у сюжеті ТСН.

Потяг Харків-Красний Лиман–Харків тимчасово не їздитиме. Рейси Київ-Костянтинівка, Бахмут– Харків, Харків-Костянтинівка та Харків-Лисичанськ курсуватимуть за зміненими маршрутами.

«Рух пасажирського транспорту по залізничній станції «Балаклія» призупинено. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту. На залізничній станції «Шебелинка» чергують два пожежні потяги», - зазначив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський.

Також поблизу Балаклії частково обмежено рух на п'яти автомобільних шляхах. У МВС попросили водіїв заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині