Через заметілі потерпає Чернігівщина: рятувальники тричі діставали автівки зі снігу

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У Чернігівській області хуртовина, яка почалася ще у вихідні, паралізувала транспортний рух

За добу рятувальники тричі надали допомогу водіям з вивільнення транспортних засобів зі снігових заметів, повідомляє прес-служба ДСНС.

Перший випадок стався 4 лютого о 21:10 у селищі Седнів Чернігівського району. До рятувальників 4-го пожежного професійного посту звернувся водій мікроавтобуса Mercedes 814 з проханням вивільнити його авто, що потрапило у сніговий замет на вулиці Пекуровській. У транспортному засобі на той час перебувало 20 пасажирів. Пожежно-рятувальним автомобілем підвищеної прохідності бійці ДСНС відбуксирували мікроавтобус із проблемної ділянки дороги, після чого водій зміг самостійно продовжити рух.

Згодом, 5 лютого о 00:05, до Служби порятунку «101» у Менському районі звернувся водій автомобіля Fiat Doblo. Чоловік повідомив, що по вулиці Армійській в районному центрі Мена його автівка злетіла у кювет та потрапила у сніговий замет. На місці пригоди працювали рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які витягнули легковий автомобіль на проїжджу частину дороги.

Того ж дня о 5:18 до рятувальників Куликівського району звернулись медпрацівники бригади швидкої медичної допомоги, які приїхали на виклик у село Виблі та застрягли у сніговому заметі. До місця пригоди прибуло відділення 8-го державного пожежно-рятувального посту. Рятувальники автомобілем підвищеної прохідності вивільнили автомобіль швидкої допомоги, після чого лікарі транспортували хворого до медичного закладу.

Загалом до надання допомоги від рятувальників у Чернігівській області залучалось 11 осіб особового складу та три одиниці спеціальної техніки.