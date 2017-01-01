Через журналістське розслідування щодо автівок кілька СБУшників не зможуть працювати далі

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Речниця відомства каже, що через те, що журналісти оприлюднили прізвища, посади та обличчя співробітників служби, вони не зможуть продовжувати роботу

Юристи Служби безпеки України проаналізують порушення, які могли зробити журналісти програми «Схеми» у розслідуванні про автопарк співробітників служби, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Попередньо я бачила, що вони (журналісти. – Ред.) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження», – уточнила вона.

Гітлянська зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

«У програмі були не всі співробітники – були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їхні особисті дані оприлюднено», – повідомила речниця. Вона додала, що йдеться про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

Нагадаємо, як встановили журналісти проекту «Схеми», співробітники управління захисту економіки СБУ щодня приїжджають на роботу на іномарках, вартість яких становить 30–80 тисяч доларів. Доступ до електронних декларацій співробітників СБУ закритий, проте відомо, що їхня заробітна плата становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць.

Раніше глава НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що її відомство не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили. У коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, які мають доступ до державної таємниці.

Співавтор закону «Про запобігання корупції» Віктор Чумак, у свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їхні особистості та фінансування. Водночас керівництво СБУ і публічні співробітники до цієї категорії, за його словами, не потрапляють. У міжнародній антикорупційній організації Transparency International тим часом вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.

Джерело: Українська правда