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    Через злам пошти Суркова Путін звільнив низку кремлівських чиновників

    • Сьогодні, 12:15
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    Владислав Сурков
    Владислав Сурков

    Російська влада не зізнається в істинних причинах звільнень

    Вміст електронної пошти помічника президента Росії Владислава Суркова, який опинився у розпорядженні українських хакерів з організації КіберХунта, призвів до відставок у Кремлі. Про це повідомили два джерела, близькі до адміністрації російського президента, передає російське видання «Ведомости».

    Як зазначає видання, зокрема, у грудні звільнився керівник апарату Суркова Олександр Павлов і ця відставка може бути безпосередньо пов'язана зі скандальним листуванням. Співрозмовник не став говорити про мотиви, проте дав зрозуміти, що Павлов пішов «у зв'язку з претензіями щодо роботи».

    В управлінні президента РФ з питань економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією, яким опікується Сурков, ЗМІ повідомили, що Павлов звільнився за власним бажанням. «Три роки відпрацював, втомився», - зазначили там.

    Нагадаємо, у жовтні у мережі опублікували матеріали начебто з пошти помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова. Згідно з опублікованими матеріалами, Сурков спільно з ФСБ запустив кампанію з дискредитації української влади і розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні.

    Усі документи можна знайти за посиланням.

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