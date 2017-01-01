Чергова гібридна атака Кремля. Пропагандисти пророкують перемогу росіянина на «Євробаченні»

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Фото: Andres Putting/Eurovision.tv Крістіан Костов

Останніми днями російські пропагандистські ресурси рясніють матеріалами про потенційну перемогу Костова, який представляє Болгарію

Росія не їде на «Євробачення» до Києва, оскільки Юлію Самойлову не пустили до України, але росіянин на конкурсі все ж виступить. Крістіан Костов, який народився в Москві, представить Болгарію. Букмекери вважають, що у нього є шанс перемогти.

Останніми днями російські пропагандистські ресурси рясніють матеріалами про потенційну перемогу Костова на «Євробаченні». Експерти вважають це черговою гібридною атакою Кремля.

На їхню думку, перемога Костова дозволить заявити пропагандистам, що громадянин Росії переміг на «Євробаченні» в Україні.

Крістіан Костов – наймолодший учасник «Євробачення» в історії. Йому 17 років. Він відомий російській публіці за участі в шоу «Голос. Діти».

Російський співак Діма Білан, який був наставником Костова на шоу «Голос», пишається своїм вихованцем. Він хоче, щоб усі знали, що це він допомагав молодому виконавцю встати на ноги.

Костов виступить на «Євробаченні» з піснею Beautiful Mess.

Більшість букмекерів віддає Крістіану Костову друге місце. На перемогу болгарина приймають ставки з коефіцієнтом 8–10, тоді як на фаворита – італійця Франческо Габбані – з коефіцієнтом 1,5-2.

Як повідомлялося, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

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