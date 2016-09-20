Черговий кримінал в Одесі: відвідувач клубу вистрелив у голову охоронцю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент трапився в арт-клубі «Шафа» – злочинець витягнув пістолет травматичної дії і вистрілив у лоб одному з охоронців

Співробітники Приморського відділу поліції розслідують обставини конфлікту, що виник у ніч на вівторок в арт-клубі «Шафа» на вулиці Грецькій в Одесі і завершився стріляниною та спробою втечі правопорушника з місця злочину. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на керівника відділу комунікацій Одеського главку поліції Олену Войтенко.

«Конфлікт між охоронцями арт-клубі «Шафа» і одним з одеситів виник близько 23:00 2 січня. Охоронці відмовлялися пропустити 36-річного громадянина в нічний заклад за невідповідність встановленого дрес-коду. Правопорушник витягнув пістолет травматичної дії і вистрілив у лоб одному з охоронців, після чого спробував утекти на легковому автомобілі. Однак незабаром його наздогнав і затримав патруль дорожньої поліції, зловмисника конвоювали до Приморського відділу поліції Одеси», – зазначила Войтенко.

Потерпілого охоронця закладу госпіталізовано. На місці пригоди співробітники поліції вилучили стріляну пістолетну гільзу, вирішується питання про правову кваліфікацію правопорушення.

У рамках досудового розслідування за фактом хуліганства ведеться опитування учасників і свідків конфлікту, в тому числі й стрілка, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганство.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області сталося подвійне вбивство.