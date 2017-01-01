Черговий обстріл залишив без світла й газу кілька районів Авдіївки
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Авдіївка
Бойовики розгатили багатоквартирні будинки та школу
Російські найманці знову обстріляли житловий сектор міста Авдіївка.
Відео наслідків обстрілу 17 лютого показало Військове телебачення України.
«Внаслідок обстрілу постраждало кілька цивільних осіб, пошкоджено приватні помешкання, багатоквартирні будинки та школу. Порушено електро та газопостачання у кількох районах міста», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомлялося, увечері 17 лютого бойовики знову обстріляли Авдіївку, один із снарядів влучив у 9-поверховий будинок. Поранено двох мирних мешканців.
Загалом за минулу добу зафіксовано 73 обстріли. Чотирьох наших військових поранено.