Черговий суд у справі Сущенка відбудеться 25 січня – адвокат
- Сьогодні, 19:05
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За словами адвоката Марка Фейгіна, захист Сущенка готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт
Суд щодо продовження строку тримання під вартою журналіста Романа Сущенка, незаконно заарештованого в Москві, відбудеться 25 січня. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у «Фейсбуці».
«Суд щодо продовження строку тримання під вартою українського журналіста Романа сущенка відбудеться 25 січня о 14.00 в Лефортовському районному суді», - наголосив адвокат.
Раніше повідомлялося, що захист Сущенка до засідання суду готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт з місцеперебуванням у консульському готелі. Він розташований біля Посольства України в Москві, проте дещо відокремлений і правами дипломатичної недоторканності не користується, тобто відповідає вимогам, які пред'являються законом.
Натомість варіант, про який повідомлялося раніше, - про можливість перебування Сущенка під домашнім арештом у квартирі двоюрідного брата в Москві, до якого приїжджав журналіст, - не може бути реалізований, оскільки родич не дав згоди на надання свого житла.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.
Строк тримання Сущенка під вартою був продовжений за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року.
Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.
Джерело: Укрінформ