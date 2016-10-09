Черговий суд у справі Сущенка відбудеться 25 січня – адвокат

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Роман Сущенко

За словами адвоката Марка Фейгіна, захист Сущенка готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт

Суд щодо продовження строку тримання під вартою журналіста Романа Сущенка, незаконно заарештованого в Москві, відбудеться 25 січня. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у «Фейсбуці».

«Суд щодо продовження строку тримання під вартою українського журналіста Романа сущенка відбудеться 25 січня о 14.00 в Лефортовському районному суді», - наголосив адвокат.

Раніше повідомлялося, що захист Сущенка до засідання суду готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт з місцеперебуванням у консульському готелі. Він розташований біля Посольства України в Москві, проте дещо відокремлений і правами дипломатичної недоторканності не користується, тобто відповідає вимогам, які пред'являються законом.

Натомість варіант, про який повідомлялося раніше, - про можливість перебування Сущенка під домашнім арештом у квартирі двоюрідного брата в Москві, до якого приїжджав журналіст, - не може бути реалізований, оскільки родич не дав згоди на надання свого житла.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Строк тримання Сущенка під вартою був продовжений за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.

Джерело: Укрінформ