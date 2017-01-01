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    Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень

    • Сьогодні, 08:49
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    У 230 тисяч гривень чиновник оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти

    Поліцейські в Чернівецькій області викрили чиновника управління освіти Чернівецької міської ради на хабарі у 230 тисяч гривень.

    Про це  повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

    Винагороду у розмірі 230 тисяч гривень вимагав від суб’єкта господарювання посадовець управління освіти Чернівецької міської ради. У таку суму він оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти. Вказана сума коштів становить 10% від загальної суми тендеру.

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    Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень
    Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень
    Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень
    Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень

    Правоохоронці затримали чиновника під час отримання хабаря. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють, чи причетні до даного правопорушення інші особи.

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