Чернівецького чиновника спіймали на хабарі у майже чверть мільйона гривень
- Сьогодні, 08:49
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У 230 тисяч гривень чиновник оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти
Поліцейські в Чернівецькій області викрили чиновника управління освіти Чернівецької міської ради на хабарі у 230 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Винагороду у розмірі 230 тисяч гривень вимагав від суб’єкта господарювання посадовець управління освіти Чернівецької міської ради. У таку суму він оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти. Вказана сума коштів становить 10% від загальної суми тендеру.
Правоохоронці затримали чиновника під час отримання хабаря. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють, чи причетні до даного правопорушення інші особи.