«Червона Шапочка» радянського кіно попала в базу «Миротворця»

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Яна Поплавська

Актрису радянського кіно Яну Поплавську включили в «чистилище» на сайті «Миротворця»

Український центр «Миротворець» вніс до свого розділу «чистилище» радянську і російську актрису Яну Поплавську, яка відома за роллю Червоної Шапочки у фільмі «Про Червону Шапочку» (1977 рік). Про це повідомляється на сайті «Миротворець».

Підставою для додавання Поплавської до «чистилища» є: «Заперечення російської агресії, популяризація окупаційного режиму на території анексованого Криму».

У 2016 році Яна Поплавська була членом журі фестивалю античного мистецтва «Боспорські Агони», який проводився в місті Керч (окупований Крим).

Джерело: Апостроф