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    «Червона Шапочка» радянського кіно попала в базу «Миротворця»

    • Сьогодні, 08:32
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    Яна Поплавська
    Яна Поплавська

    Актрису радянського кіно Яну Поплавську включили в «чистилище» на сайті «Миротворця»

    Український центр «Миротворець» вніс до свого розділу «чистилище» радянську і російську актрису Яну Поплавську, яка відома за роллю Червоної Шапочки у фільмі «Про Червону Шапочку» (1977 рік). Про це повідомляється на сайті «Миротворець».

    Підставою для додавання Поплавської до «чистилища» є: «Заперечення російської агресії, популяризація окупаційного режиму на території анексованого Криму».

    У 2016 році Яна Поплавська була членом журі фестивалю античного мистецтва «Боспорські Агони», який проводився в місті Керч (окупований Крим).

    Раніше у «чистилище» до «Миротворця» потрапив російський актор і співак Дмитро Пєвцов - через незаконний візит до окупованого Криму. У «чистилище» також потрапили співак Діма Білан і музикант В'ячеслав Бутусов.

    До того у «чорний список» сайту «Миротворець» занесли американського актора Стівена Сігала.

    Джерело: Апостроф

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