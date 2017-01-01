«Червона Шапочка» радянського кіно попала в базу «Миротворця»
- Сьогодні, 08:32
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Актрису радянського кіно Яну Поплавську включили в «чистилище» на сайті «Миротворця»
Український центр «Миротворець» вніс до свого розділу «чистилище» радянську і російську актрису Яну Поплавську, яка відома за роллю Червоної Шапочки у фільмі «Про Червону Шапочку» (1977 рік). Про це повідомляється на сайті «Миротворець».
Підставою для додавання Поплавської до «чистилища» є: «Заперечення російської агресії, популяризація окупаційного режиму на території анексованого Криму».
У 2016 році Яна Поплавська була членом журі фестивалю античного мистецтва «Боспорські Агони», який проводився в місті Керч (окупований Крим).
Раніше у «чистилище» до «Миротворця» потрапив російський актор і співак Дмитро Пєвцов - через незаконний візит до окупованого Криму. У «чистилище» також потрапили співак Діма Білан і музикант В'ячеслав Бутусов.
До того у «чорний список» сайту «Миротворець» занесли американського актора Стівена Сігала.
Джерело: Апостроф