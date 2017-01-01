Червоненко на «раша ТБ» зізнався Росії в коханні

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Євген Червоненко в ефірі пропагандистського телеканалу РФ

Користувачі соцмереж обурені словами Червоненка на пропагандистському телеканалі РФ

Колишній народний депутат Євген Червоненко в ефірі пропагандистського каналу «Россия-1» висловив критику на адресу прийняття закону про мовні квоти на українському телебаченні.

Зокрема, Червоненко розповів про свій «внутрішній протест» з приводу збільшення квот на українську мову на телебаченні.

Цим самим екс-нардеп спровокував гнів в соцмережі.

«Червоненко практично на коліна в прямому ефірі перед Росією встав, зізнаючись в любові... Гришу Лепса він ніколи не зрадить... Миротворець....», - написав, зокрема, один із користувачів соцмережі.

«Я буду захищати Інтер», «в ДНР українці вбивають українців», треба дружити з Росією і т.д.», - процитував Червоненка інший користувач соцмережі.

"Я буду захищати Інтер", "в ДНР українці вбивають українців" , треба дружити з Роісєй і т.д. Короче, ні разу не спалився .. pic.twitter.com/6tnaQwprJk — AK (@erranta2_andrij) 24 мая 2017 г.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Є лише два загальнонаціональні канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.