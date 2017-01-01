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    Червоненко прокоментував бійку на заправці: «Чиста смердюча брехня»

    • Сьогодні, 07:32
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    Батозський написав, що Червоненко влаштував гучну сварку і бійку на автозаправці WOG, що на об'їзній дорозі навколо Рівного

    Колишній нардеп і екс-губернатор Запоріжжя Євген Червоненко прокоментував ситуацію зі сваркою і бійкою на автозаправці WOG, про яку розповів блогер Костянтин Батозський. Екс-нардеп запевнив, що не був п'яним, оскільки вже 4 дні не приймає алкоголь.

    Про це йдеться у коментарі Червоненка під відповідним записом Батозського.

    «Чиста смердюча брехня! Стою у пробці. Мені вже зателефонували! Зараз знайду поліцейського засвідчити що чотири дні не приймав алкоголь взагалі - жру таблетки! Я говорив по телефону, і Рада директорів, і чиї ордена обговорювали не стосуються якогось придурка у пошуках пригод!» - написав екс-нардеп.

    «Так я йому сказав, що він планктон, коли він став лізти у мою розмову з водієм і щось плести за Facebook. Мені не до нього! Картка паливна - її віддають оператору, а потім чекають черги, що і робив мій помічник. Чому я виправдовуюсь, бо кругом ненависть до успішних або вільних?!!! Де логіка?!» - додав Червоненко.

    Він ще раз наголосив, що був тверезим, і це можуть підтвердити багато людей.

    «Мене бачило багато людей! Допомагав виштовхувати машину. На АЗС всі посміхалися і ставились до мене позитивно. А тут моральний провокатор та імпотент! Люди, займіться справою!» - написав екс-нардеп.

    skrin_chervonenko

    Пізніше колишній нардеп додав, що під'їхав до патрульної поліції і пройшов огляд при поліцейських.

    Червоненко на підтвердження своїх слів опублікував фотографії.

    Раніше на своїй сторінці в Facebook  користувач Костянтин Батозський написав, що колишній нардеп, і екс-губернатор Запоріжжя Євген Червоненко влаштував гучну сварку і бійку на автозаправці WOG, що на об'їзній дорозі навколо Рівного, через те, що його не пропустили у черзі.

    «Чималу чергу сімейних відпускників, які поверталися до Києва, на повному ходу голосно розважає відомий у минулому Євген Червоненко. Він п'яний, гучний, нахабний та огидний», - написав він, виклавши фото політика.

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