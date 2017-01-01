Червоненко прокоментував бійку на заправці: «Чиста смердюча брехня»

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Батозський написав, що Червоненко влаштував гучну сварку і бійку на автозаправці WOG, що на об'їзній дорозі навколо Рівного

Колишній нардеп і екс-губернатор Запоріжжя Євген Червоненко прокоментував ситуацію зі сваркою і бійкою на автозаправці WOG, про яку розповів блогер Костянтин Батозський. Екс-нардеп запевнив, що не був п'яним, оскільки вже 4 дні не приймає алкоголь.

Про це йдеться у коментарі Червоненка під відповідним записом Батозського.

«Чиста смердюча брехня! Стою у пробці. Мені вже зателефонували! Зараз знайду поліцейського засвідчити що чотири дні не приймав алкоголь взагалі - жру таблетки! Я говорив по телефону, і Рада директорів, і чиї ордена обговорювали не стосуються якогось придурка у пошуках пригод!» - написав екс-нардеп.

«Так я йому сказав, що він планктон, коли він став лізти у мою розмову з водієм і щось плести за Facebook. Мені не до нього! Картка паливна - її віддають оператору, а потім чекають черги, що і робив мій помічник. Чому я виправдовуюсь, бо кругом ненависть до успішних або вільних?!!! Де логіка?!» - додав Червоненко.

Він ще раз наголосив, що був тверезим, і це можуть підтвердити багато людей.

«Мене бачило багато людей! Допомагав виштовхувати машину. На АЗС всі посміхалися і ставились до мене позитивно. А тут моральний провокатор та імпотент! Люди, займіться справою!» - написав екс-нардеп.

Пізніше колишній нардеп додав, що під'їхав до патрульної поліції і пройшов огляд при поліцейських.

Червоненко на підтвердження своїх слів опублікував фотографії.

Раніше на своїй сторінці в Facebook користувач Костянтин Батозський написав, що колишній нардеп, і екс-губернатор Запоріжжя Євген Червоненко влаштував гучну сварку і бійку на автозаправці WOG, що на об'їзній дорозі навколо Рівного, через те, що його не пропустили у черзі.

«Чималу чергу сімейних відпускників, які поверталися до Києва, на повному ходу голосно розважає відомий у минулому Євген Червоненко. Він п'яний, гучний, нахабний та огидний», - написав він, виклавши фото політика.