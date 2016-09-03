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    Червоний Хрест надасть Україні більше 60 млн доларів у 2017 році

    • Сьогодні, 13:39
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    <p><i><span>Петро Порошенко і Петер Маурер<o:p></o:p></span></i></p>

    Петро Порошенко і Петер Маурер

    Гуманітарна операція Червоного Хреста в Україні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі

    У 2017 році Червоний Хрест планує мобілізувати понад 60 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це сказав президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба Глави держави.

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    «Петер Маурер поінформував, що у 2017 році на цілі гуманітарної діяльності в Україні Міжнародний Комітет планує мобілізувати понад 60 млн доларів, а сама гуманітарна операція МКЧХ в нашій країні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі», — йдеться у повідомленні.

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    Також Порошенко та Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України найближчим часом.

    Раніше Президент України Петро Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українських заручників на окупованих територіях Донбасу, Криму та в Росії.

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