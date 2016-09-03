Червоний Хрест надасть Україні більше 60 млн доларів у 2017 році

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Петро Порошенко і Петер Маурер

Гуманітарна операція Червоного Хреста в Україні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі

У 2017 році Червоний Хрест планує мобілізувати понад 60 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це сказав президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба Глави держави.

«Петер Маурер поінформував, що у 2017 році на цілі гуманітарної діяльності в Україні Міжнародний Комітет планує мобілізувати понад 60 млн доларів, а сама гуманітарна операція МКЧХ в нашій країні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі», — йдеться у повідомленні.

Також Порошенко та Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України найближчим часом.

Раніше Президент України Петро Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українських заручників на окупованих територіях Донбасу, Криму та в Росії.