Чеський суд не визнав злочином кидання яєць у президента Земана

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Президента Чехії закидали яйцями 17 листопада 2014 року у Празі під час відкриття меморіальної дошки з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму

Чеський суд не визнав злочином дії одного з учасників листопадового мітингу 2014 року в Празі, який кидав яйця в президента Чехії Мілоша Земана.

На думку суду, подібні дії є проступками і підлягають адміністративному, а не кримінальному покаранню, передає Česká televize.

Президента Чехії закидали яйцями 17 листопада 2014 року у Празі під час відкриття меморіальної дошки з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.

Одне з них влучило в президента Німеччини Йоахіма Гаука, який стояв поруч з Земаном.

Поліція тоді кваліфікувала дії чоловіка як проступок і передала матеріали справи місцевим адміністративним органам влади. Ті, в свою чергу, не побачили в цьому навіть проступку. Однак пізніше чиновники переглянули своє рішення і повернули справу поліції.

Справу перекваліфікували за звинуваченням щодо виявлення неповаги. За подібний злочин передбачається покарання до двох років позбавлення волі. У жовтні 2016 року матеріали були передані прокуратурі, а потім до суду.