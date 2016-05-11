Четверо росіян загинули від алкогольного коктейлю «Тайм-аут»

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В даний час слідчі встановлюють павільйон, де жертви придбали спиртовмісну рідину

У Красноярську після розпиття спиртних напоїв, включаючи алкогольний коктейль, загинули чотири людини, передає ТАСС з посиланням на представника ГСУ СК по регіону.

«5 січня 2016 року біля 23.00 (19.00 мск) в слідчі органи надійшло повідомлення, що на вулиці Гастелло крайового центру в одній з кімнат гуртожитку знайдено тіла чотирьох осіб», - заявив він.

За словами представника відомства, жертвами виявилися 32-річний чоловік, його сестри 23 і 22 років, а також 38-річна жінка.

Він також розповів, що загиблі протягом робочого дня розпивали спиртні напої, в тому числі вживали алкогольний коктейль під назвою «Тайм-аут».

За фактом загибелі чотирьох осіб СК порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 238 КК Росії (Реалізація продукції, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, що призвело з необережності смерть кількох осіб).

В даний час слідчі встановлюють павільйон, де жертви придбали спиртовмісну рідину.