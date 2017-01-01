Четверо українських бійців зазнали поранень в зоні АТО
- Сьогодні, 13:19
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На Маріупольському напрямку зафіксовано 39 ворожих обстрілів, з них третина з важкого озброєння
За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, четверо бійців поранені.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, на щастя, загиблих немає, четверо бійців отримали поранення», - сказав Мотузяник.
За його словами, на Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих обстрілів, бойовики не застосовували важке озброєння. На Донецькому напрямку - 17 ворожих обстрілів. На Маріупольському напрямку зафіксовано 39 ворожих обстрілів, з них третина з важкого озброєння.
На тому ж напрямку вчора було зафіксовано три обстріли противником житлових кварталів населених пунктів. Зранку 2 ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів противника розірвались в житловому секторі Павлополя. А близько 21.00 години загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.
Напередодні російські бойовики обстріляли школу на Донеччині.
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