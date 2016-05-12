Відмовитись від Криму заради Донбасу. Чи підтримуєте ви думку Савченко? Опитування

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Надія Савченко вважає, що звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму

Скандальне висловлювання народного депутата України Надії Савченко отримало в українському суспільстві широкий резонанс.

Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі ркупованого Криму задля миру на Донбасі, про це він заявив у парламенті.

«Публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко про те, що, мовляв, задля повернення Донбасу треба відмовитися від Криму, є не лише вкрай неприйнятним, глибоко образливим, цинічним та зрадницьким по відношенню до громадян України – кримськотатарського народу, які залишаються заручниками російських окупантів», – сказав Чубаров.

Водночас глава Меджлісу закликав президента якнайшвидше скликати конституційну комісію для визначення статусу окупованого Криму «з моменту його повернення до фактичного контролю (України. – Ред.)».

Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!», - зазначила вона на свої сторінці у «Фейсбук».

Свою думку про те, чи можна Донбас повертати ціною втрати окупованого Криму, ви можете висловити, взявши участь у опитуванні.