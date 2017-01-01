Чи матиме Україна статус союзника США?
- Сьогодні, 09:58
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Експерт-американіст проаналізує звернення депутатів ВРУ до Конгресу США щодо надання статусу Україні союзника США поза НАТО
Сьогодні, 27 березня, о 10:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Чи матиме Україна статус союзника США?».
Запрошені гості: Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст.
Він проаналізує звернення депутатів ВРУ до Конгресу США щодо надання статусу Україні союзника США поза НАТО, чи є шанси на такий статус та його особливості, чи допоможе такий статус дати відсіч російській агресії, у чому буде полягати суть оборонної угоди. Під час прес-конференції буде представлено дослідження Інституту.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: