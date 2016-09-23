Чи мають депутати право битися і матюкатися? Верховній Раді пропонують прийняти етичний кодекс

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Світлана Матвієнко

У Європі і США давно врегулювали питання етики для депутатів, в Україні досі не існує єдиного підходу - Матвієнко

У парламенті виникають дилеми у роботі з депутатами щодо впровадження Кодексу парламентської етики. Існує безліч неврегульованих питань. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, яка працює над низкою правил для народних обранців.

Мова йде не тільки про дрібні порушення етики, але і про лобізм, який значно поширений серед нардепів у Верховній Раді. «Наприклад, як народний депутат має реагувати у випадках непарламентської лексики у свій бік. Наприклад, чи мають народні депутати пріоритет у паркуванні своїх автівок. Ці питання взагалі неврегульовані», - зазначила Матвієнко.

За її словами, у США і Канаді,Європі давно врегулювали ці питання, в Україні досі не існує єдиного підходу. «Пригадайте, як «Трасперенсі Інтернешнл» опублікувала документи, коли пан Баррозу займався консультативно-лобістською справою. Нагадаю також кейс у польському Сеймі, де два парламентарі були змушені подати у відставку через недотримання етики – у них була проблема з особистим голосуванням. Питання в тому, що в Британії та в Польщі на це вже реагують, а в Україні поки що ні», - зазначила Матвієнко.

Детальніше читайте: Чи повинні депутати мати перевагу при паркуванні автівок? Парламентська етика та її дилеми