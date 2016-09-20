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Йоргос Папандреу

Колишнього прем'єра обвинувачують у державній зраді, обмані виборців і поширенні неправдивої інформації

Колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу 19 січня постане перед судом першої інстанції Афін - його будуть судити за неправдиві заяви напередодні виборів про економічну ситуацію в країні і твердження, що для виконання передвиборних обіцянок в бюджеті «гроші є», повідомляє сайт видання «Нафтемпорікі».

Папандреу був прем'єром у 2009-2011 роках. Він належить до найвідомішої політичної династії Греції. Дід і батько Папандреу неодноразово були прем'єр-міністрами країни, починаючи з Другої світової війни. Восени 2009 року Папандреу як глава лівоцентристської партії ПАСОК тріумфально виграв вибори, і майже відразу ж оголосив, що його попередники у владі приховували дійсний розмір бюджетного дефіциту. При ньому Греція навесні 2010 року стала першою країною єврозони, яка звернулася до ЄС і МВФ за фінансовою підтримкою і підписала меморандум.

Позов до суду подав капітан третього рангу у відставці Панайотіс Стаматіс, який вимагає від колишнього голови партії ПАСОК виплатити 260 тисяч євро плюс відсотки в якості компенсації за моральну шкоду, заподіяну Папандреу, і «незаконне порушення прав у зв'язку з передвиборними обіцянками, що не були виконані».

Стаматіс також подав позов із звинуваченнями колишнього прем'єр-міністра в державній зраді, обмані виборців і поширенні неправдивої інформації, звинувачення, які караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до довічного позбавлення волі.

Папандреу напередодні парламентських виборів у 2009 році заявив, що «питання не в тому, де знайти гроші, а куди гроші підуть, тому що гроші є, у нас 31 мільярд євро незібраних податків».

Папандреу судитимуть без подачі попереднього запиту до парламенту про зняття імунітету, так як під час передвиборних обіцянок він не був депутатом.

Джерело: РИА НОВОСТИ