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    Чи потрібно на четвертому році війни блокувати «Одноклассники» та «ВКонтакте»? Опитування

    • Сьогодні, 18:08
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    Чи варто забороняти російські соцмережі?

    Президент Петро Порошенко 16 травня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    Самі ж «Яндекс», Mail.Ru, «Одноклассники» і «ВКонтакте» відреагували на українські санкції очікуваними заявами: мовляв, більше від заборони постраждають українські користувачі, а компанії не відчують значних фінансових змін.

    Європейський союз не поспішає висловлюватися щодо цього кроку України та чекає на детальнішу інформацію щодо санкційного рішення про блокування російських соцмереж і сайтів. У свою чергу правозахисники обурені. Разом із тим НАТО вбачає у блокуванні російських сайтів в Україні бажання держави убезпечити себе.

    Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як «ВКонтакте», «Однокласники», РБК та «Яндекс», а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні. «Репортери без кордонів» також розкритикували заборону російських ЗМІ та соцмереж в Україні.

    Голова правління інтернет-асоціації України стверджує, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд. Експерти вже прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайтів.

    Свою думку щодо того, чи потрібно блокувати в Україні «Одноклассники» та «ВКонтакте», можна висловити, взявши участь в опитуванні:

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