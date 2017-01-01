Чи радіють українці скорому безвізу? Опитування

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У Раді ЄС запевнили, що мають намір завершити процедуру надання безвізу Україні в найкоротші терміни

Українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз уже в червні 2017 року.

Так, 9 березня Комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ підтримав надання Україні безвізового режиму. 39 членів комітету проголосували за, 4 – проти, 1 – утримався. Наступний крок для отримання Україною безвізу - схвалення Радою ЄС та підписання відповідного законодавчого акту.

Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня. У Раді ЄС запевнили, що мають намір завершити процедуру надання безвізу Україні в найкоротші терміни.

Висловитися про те, чи чекаєте ви введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу, можна, взявши участь в опитуванні: