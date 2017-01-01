Чи варто дозволити громадянам України їздити на нерозмитнених авто? Опитування

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Чи потрібно пом'якшувати умови пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією?

24 січня рух транспорту на в'їздах до Києва був ускладнений через акцію щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією.

Участь в акції взяло близько 200 людей.

Вони вимагали ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасове ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією. Щоб привернути увагу до мітингу, власники автівок палили шини.

Ввечері того ж дня рух було відновлено, однако власники автомобілів з іноземною реєстрацією попередили: вони ще повернуться, причому акції відбудуться не лише на околицях столиці.

Однак перекриттям доріг учасники акції не обмежились. Вчора вдень перед Кабінетом міністрів України зібралося близько 100 представників громадської організації «Авто Євро Сила». Вони періодично «гуділи» клаксонами та вимагали прийняття законопроекту 5567 (для врегулювання використання машин з іноземною реєстрацією). Зокрема, законопроектом передбачено запровадження «умовного часткового звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановлення за це «справедливої плати».

Все про акцію протесту читайте у статті «Главкома» «Протести на в'їздах до Києва: чого вимагають автомобілісти»

Свою думку з приводу того, чи варто дозволити громадянам України їздити на нерозмитнених авто, можна висловити, взявши участь в опитуванні: