Чи відчули ви зростання доходів, про яке говорить Гройсман? Опитування

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Володимир Гройсман

На папері українці стали багатшими. А насправді?

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, чиї прес-конференції та засідання уряду перетворюються на вихваляння себе на своєї команди, днями у Facebook знову похвалився тим, що зростання зарплат в Україні нарешті випередило ріст цін.

«За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 становила 6752 гривні. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого. Такий ріст цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%», - повідомив Гройсман і додав, що доходи українців зросли на понад 37%, додав прем'єр.

Раніше, у середині квітня, під час години запитань до уряду Гройсман також відзвітував про те, що у 4,5 мільйона українців зросла зарплата. Крім того, він неодноразово нагадував, що в Україні з 1 травня зростає прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсій - знову-таки, завдяки старанням його уряду.

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Свою думку про те, чи відчули ви, що уряду Гройсмана вдалося здійснити все обіцяне та побороти кризу, можна висловити в опитуванні: