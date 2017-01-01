Що менше снігу, то більше витрат на його прибирання (ДОСЛІДЖЕННЯ)

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«Главком» порівняв кількість вивезеного з Києва снігу із розміром снігового покриву з 2011 по 2016 роки

«Главком» запросив дані Київської міської адміністрації про обсяг снігу, який вивозили зі столиці за останні роки, кількість задіяної снігоприбиральної техніки та обсяг пального, яке було витрачено на ці цілі. Паралельно «Главком» звернувся до Гідрометцентру із проханням надати дані щодо висоти снігового покриву по роках.

Наша гіпотеза передбачала, що чим більше випадає снігу, тим більше комунальні служби мають вивозити снігу з міста. Відповідно мав змінюватись і кошторис цих робіт від сезону до сезону.

Але таке припущення не підтвердилося. Обсяг вивезеного снігу з року в рік може відрізнятись майже у 10 (!) разів, у той час як кількість снігового покриву відрізнялась у досліджуваний період менше, ніж уп’ятеро. Понад те, офіційні дані свідчать: що менше випадає снігу, то більше комунальної техніки влада застосовувала для його прибирання.

Як з’ясувалося, головне погодне відомство країни не володіє інформацією про сумарні обсяги снігу за осінньо-зимові сезони. Метеорологи оприлюднюють дані лише щодо конкретних днів. Тож «Главкому» довелося рахувати обсяги зимових опадів самостійно (сніговий покрив за осінньо-зимові періоди). Потрібні дані вдалось отримати в архіві Центральної геофізичної лабораторії.

*- осінньо-зимовий період розпочинається 15 жовтня і завершується 15 квітня наступного року.

** - дані, отримані шляхом сумування середньої висоти снігу щомісяця протягом осінньо-зимового періоду.

У столиці вивезенням снігу займається низка організацій: шляхово-експлуатаційні підприємства «Київавтодору», структури житлово-комунального господарства, метрополітен та інші.

Найбільший обсяг роботи з очищення тротуарів та доріг міста припадає на «Київавтодор», саме від нього «Главком» отримав інформацію про кількість вивезеного снігу. Відповідно до інформації, наданої «Київавтодором», узимку 2012/2013 рр. (легендарний сніговий колапс припав саме на цей сезон) з доріг та тротуарів Києва вивезено 287,9 тис. тонн снігу. Водночас у 2014/2015 рр. столиця позбулася приблизно вдесятеро меншого обсягу снігу – лише 29 тис. тонн. При цьому в першому випадку сумарний сніговий покрив дорівнював 150 сантиметрам, а у другому – майже у п’ять разів менше, 33 сантиметрам (сума середньої щомісячної висоти зимового покриву протягом осінньо-зимового сезону). Привертає увагу й інший факт: кількість задіяної для прибирання снігу техніки у сезоні 2014/2015 рр. становила 326 одиниць, проти 303 одиниць техніки у найбільш сніжну зиму 2012/2013 рр.

Протиріччя у боротьбі зі снігом можна знайти, порівнюючи будь-які сезони. Наприклад, у 2015/2016 рр. сніговий покрив був меншим, ніж у попередньому сезоні: 24 см проти 33 см. Але «Київавтодор» вивіз зі столиці майже вдвічі більше, ніж попереднього року: 58,4 тис. тонн проти 29 тис. тонн у 2014/2015 рр.

Наведена вище інфографіка дає можливість зробити ще одне показове порівняння. Протягом двох сезонів – 2014/2015 та 2015/2016 – прибиральники вивезли з Києва сумарно 87 тис. тонн снігу, а сніговий покрив у ці роки дорівнював 57 см (33 см + 24 см). Приблизно стільки ж снігу випало у Києві лише за одну зиму 2011/2012 рр. Але п’ять років тому комунальники вивезли значно більше зі столиці – 142 тис. тонн снігу (проти 87 тис. тонн).

Попри помітну різницю у висоті снігу та обсягах його вивезення кількість задіяної техніки для прибирання з року в рік зростає. 142 тис. тонн снігу у 2011/2012 рр. вивозили 286 одиниць техніки, а 58,4 тис. тонн у 2015/2016 рр. – 375 одиниць техніки.

«Главком» просив надати інформацію про обсяг пального, який у різні роки витрачався для вивезення снігу. Але такої інформації у «Київавтодору» немає. Мовляв, «добове розмежування пальногоза видами робіт для кожної одиниці техніки не ведеться, оскільки одна і та сама машина впродовж доби виконує декілька завдань».

Детальніше читайте: «Зимові парадокси Києва: Що менше випадає снігу, то більше витрачається на його прибирання»