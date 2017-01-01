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    Чинний глава Ірану переміг на президентських виборах

    • Сьогодні, 14:08
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    Хасан Роугані
    Хасан Роугані

    За Хасана Роугані проголосували 57% виборців, що прийшли на дільниці

    Чинний президент Ірану Хасан Роугані переобраний на другий термін. Про це повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

    Міністр внутрішніх справ Ірану заявив, що по результату підрахунку 100% голосів, Роугані набрав 23 549 616, або 57% голосів. Його основний суперник - Ебрахім Раїсі - отримав 15,786 млн голосів.

    Раніше іранське державне телебачення вже привітало Роухані з перемогою на виборах.

    У 2013 році Роухані переміг на президентських виборах з 51% голосів при явці 73 відсотки.

    Хасан Роугані є поміркованим ісламістом, якого підтримують реформатори, і кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі, якого вважають ставлеником Корпусу вартових Ісламської революції і прихильником жорсткого курсу щодо Заходу.

    Якщо б ніхто з кандидатів не отримав понад 50% голосів, то наступного тижня відбувся б другий тур виборів.

    Нинішні вибори президента - 12-ті в історії Ірану, після повалення монархії у результаті Ісламської революції 1979 року.

    Джерело: 112 Україна

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