Чиновник повідомив, через які три села на Луганщини йде найбільше контрабанди

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Затримання контрабанди Фото: ДФС

Представник ДФС зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів

У Луганській області найбільший потік контрабанди проходить через села Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве.

Про це сказав на брифінгу командир підрозділу «Фантом», начальник управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області Олександр Димокуров, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз у нас основний потік нелегального переміщення вантажу відбувається через територію сіл Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве», - сказав Димокуров.

Він також зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів. За його словами, рішенням РНБО переміщення вантажів залізничними коліями повністю зупинено.

«Значно мінімізувався цей потік в районі шахти «Родіна» завдяки діям 24-ї механізованої бригади. Переміщення товарів через залізничні колії зараз призупинено», - зазначив Димокуров.