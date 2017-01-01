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    Чиновник повідомив, через які три села на Луганщини йде найбільше контрабанди

    • Сьогодні, 17:39
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    <p>Затримання контрабанди</p> <p>Фото: ДФС</p>

    Затримання контрабанди

    Фото: ДФС

    Представник ДФС зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів

    У Луганській області найбільший потік контрабанди проходить через села Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве.

    Про це сказав на брифінгу командир підрозділу «Фантом», начальник управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області Олександр Димокуров, повідомляє «Укрінформ».

    «Зараз у нас основний потік нелегального переміщення вантажу відбувається через територію сіл Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве», - сказав Димокуров.

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    Він також зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів. За його словами, рішенням РНБО переміщення вантажів залізничними коліями повністю зупинено.

    «Значно мінімізувався цей потік в районі шахти «Родіна» завдяки діям 24-ї механізованої бригади. Переміщення товарів через залізничні колії зараз призупинено», - зазначив Димокуров.

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    ДФС АТО контрабанда Луганщина чиновник
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