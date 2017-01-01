Чиновник повідомив, через які три села на Луганщини йде найбільше контрабанди
- Сьогодні, 17:39
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Затримання контрабанди
Фото: ДФС
Представник ДФС зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів
У Луганській області найбільший потік контрабанди проходить через села Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве.
Про це сказав на брифінгу командир підрозділу «Фантом», начальник управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області Олександр Димокуров, повідомляє «Укрінформ».
«Зараз у нас основний потік нелегального переміщення вантажу відбувається через територію сіл Лопаскине, Трьохізбенка і в районі села Лобачеве», - сказав Димокуров.
Він також зазначив, що в деяких районах області вдалося мінімізувати потоки контрабандних вантажів. За його словами, рішенням РНБО переміщення вантажів залізничними коліями повністю зупинено.
«Значно мінімізувався цей потік в районі шахти «Родіна» завдяки діям 24-ї механізованої бригади. Переміщення товарів через залізничні колії зараз призупинено», - зазначив Димокуров.