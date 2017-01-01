Чиновникам одеської митниці оголошено підозру в ухилянні від сплати 1,2 млрд грн податків

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Махінація з нафтопродуктами проходила під виглядом транзиту

В четвер, другого лютого, прокуратура Одеської області повідомила про підозру в ухиленні від сплати 1,2 млрд гривень податків при ввезенні нафтопродуктів трьом посадовим особам Одеської митниці. За даними слідства ці митники у змові з іншими особами під виглядом транзиту та реекспорту реалізували на території України 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

«Унаслідок злочинних махінацій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм до державного бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів», - йдеться у заяві прокуратури.

Крім того, повідомлено про підозру двом посадовим особам приватного підприємства, які готували підроблені документи для фіктивного вивезення нафтопродуктів, та подавали їх до митного органу.

Наразі за клопотанням прокуратури Одеської області накладено арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю, яке було спеціально придбане для прикриття злочинних операцій з нафтопродуктами.