Чиновників «Донецької залізниці» спіймали на розкраданні коштів

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Посадовці отримали «відкат» від комерційної структури

Правоохоронці спільно з керівництвом філії «Донецька залізниця» викрили механізм розкрадання грошей, організований посадовцями підприємства. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновники середньої ланки Донецької залізниці внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції одного з об’єктів філії, чим значно завищили їхню вартість. Договір було укладено на 2,7 мільйона гривень. Реально роботи підрядник виконав лише на 1,2 мільйона гривень, а чиновники збільшили суму на 1,5 мільйона, за що отримали «відкат» від комерційної структури.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Для запобігання завданню збитків залізниці оплату із цього договору призупинено.

Триває досудове слідство.