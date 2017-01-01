Численні надбавки та солідна премія. Стала відома зарплата Авакова за квітень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото zerkalo.mk.ua Арсен Аваков

Також міністру нарахували надбавку в 16 тис. гривень за інтенсивність праці

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за квітень становила 51 975,8 гривні. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит «Українських новин».

Сума коштів, нарахована Авакову в квітні, становила 51 тис. 975,8 гривні, з них посадовий оклад – 16 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 4320 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 3,2 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 тис. гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниці – 3,2 тис. гривень, перерахунок премії за лютий – 11 тис. 918,88 гривні.

Матеріальна допомога у квітні міністру не встановлювалася та не виплачувалася. Після утримання податків і зборів міністру виплачено 41 тис. 840,52 гривні.

Як відомо, зарплата Авакова за грудень 2016 року становила 42,9 тис. гривень, за січень – 39,2 тис. гривень, за лютий – 53,7 тис. гривень, за березень – 42,7 тис. гривень.