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    Кількість сирійських біженців перевищила п’ять мільйонів

    • Сьогодні, 15:32
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    Сирійські біженці
    Сирійські біженці

    Майже три мільйони сирійських біженців прийняла Туреччина

    Кількість сирійців, які залишили свою країну після шести років громадянської війни, перевищила п’ять мільйонів. Про це повідомило агентство ООН у справах біженців.

    Нові дані оголосили 30 березня, через рік після того, як міжнародне співтовариство зобов’язалося «переселитися і полегшити долю 500 тисяч біженців», щоб зменшити навантаження на країни, що межують із Сирією.

    Водночас, як сказано в заяві ООН, тільки половина необхідних для біженців місць облаштували.

    За перші три місяці 2017 року ще понад 250 тисяч сирійців зареєстрували як біженців, заявили в агентстві ООН.

    Туреччина продовжує приймати найбільшу кількість переміщених сирійців – майже три мільйони людей.

    За оцінками ООН, крім п’яти мільйонів чоловіків, жінок і дітей, які втекли від війни в Сирії, ще 6,3 мільйона стали вимушеними переселенцями.

    Як повідомляла міжнародна правозахисна організація Amnesty International, за п'ять років у сирійських в'язницях, по суті, без суду й слідства стратили щонайменше 13 тисяч осіб.

    Джерело: Радіо Свобода

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