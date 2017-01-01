Кількість сирійських біженців перевищила п’ять мільйонів

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Сирійські біженці

Майже три мільйони сирійських біженців прийняла Туреччина

Кількість сирійців, які залишили свою країну після шести років громадянської війни, перевищила п’ять мільйонів. Про це повідомило агентство ООН у справах біженців.

Нові дані оголосили 30 березня, через рік після того, як міжнародне співтовариство зобов’язалося «переселитися і полегшити долю 500 тисяч біженців», щоб зменшити навантаження на країни, що межують із Сирією.

Водночас, як сказано в заяві ООН, тільки половина необхідних для біженців місць облаштували.

За перші три місяці 2017 року ще понад 250 тисяч сирійців зареєстрували як біженців, заявили в агентстві ООН.

Туреччина продовжує приймати найбільшу кількість переміщених сирійців – майже три мільйони людей.

За оцінками ООН, крім п’яти мільйонів чоловіків, жінок і дітей, які втекли від війни в Сирії, ще 6,3 мільйона стали вимушеними переселенцями.

Як повідомляла міжнародна правозахисна організація Amnesty International, за п'ять років у сирійських в'язницях, по суті, без суду й слідства стратили щонайменше 13 тисяч осіб.

Джерело: Радіо Свобода