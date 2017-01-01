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    Число внутрішніх мігрантів у світі досягло 40 мільйонів чоловік

    • Сьогодні, 01:48
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    Число внутрішніх мігрантів у світі досягло 40 мільйонів&nbsp;
    Число внутрішніх мігрантів у світі досягло 40 мільйонів 

    Сім мільйонів чоловік покинули місця проживання через військові конфлікти

    У 2016 році в світі з’явилося понад 30 мільйонів внутрішніх мігрантів – біженців в межах країн їх проживання.

    Про це йдеться в доповіді Норвезької ради у справах біженців та Центру моніторингу внутрішніх переміщень.

    На даний момент число внутрішніх мігрантів складає майже 40 мільйонів чоловік.

    Сім мільйонів чоловік покинули місця проживання через військові конфлікти. В основному це жителі Конго, Сирії та Іраку. Понад 100 тисяч людей за минулий рік стали вимушеними переселенцями на Україні через конфлікт в Донбасі. Всього на Україні налічується понад один мільйон переміщених осіб.

    Майже 24 мільйони людей стали біженцями через природні катастрофи. З цієї причини найбільше внутрішніх мігрантів було в Китаї. Там покинули свої будинки більше семи мільйонів чоловік.

    Укладачі доповіді нагадують, що, на відміну від біженців, які шукають притулку в інших країнах, внутрішньо переміщені особи залишаються в своїй власній країні і не можуть претендувати на міжнародний захист. Правозахисники рекомендують владі усувати причини, що змушують людей залишати свої будинки і приділяти внутрішнім мігрантам більше уваги.

    правозахисники військові
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