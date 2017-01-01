Число внутрішніх мігрантів у світі досягло 40 мільйонів чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Число внутрішніх мігрантів у світі досягло 40 мільйонів

Сім мільйонів чоловік покинули місця проживання через військові конфлікти

У 2016 році в світі з’явилося понад 30 мільйонів внутрішніх мігрантів – біженців в межах країн їх проживання.

Про це йдеться в доповіді Норвезької ради у справах біженців та Центру моніторингу внутрішніх переміщень.

На даний момент число внутрішніх мігрантів складає майже 40 мільйонів чоловік.

Сім мільйонів чоловік покинули місця проживання через військові конфлікти. В основному це жителі Конго, Сирії та Іраку. Понад 100 тисяч людей за минулий рік стали вимушеними переселенцями на Україні через конфлікт в Донбасі. Всього на Україні налічується понад один мільйон переміщених осіб.

Майже 24 мільйони людей стали біженцями через природні катастрофи. З цієї причини найбільше внутрішніх мігрантів було в Китаї. Там покинули свої будинки більше семи мільйонів чоловік.

Укладачі доповіді нагадують, що, на відміну від біженців, які шукають притулку в інших країнах, внутрішньо переміщені особи залишаються в своїй власній країні і не можуть претендувати на міжнародний захист. Правозахисники рекомендують владі усувати причини, що змушують людей залишати свої будинки і приділяти внутрішнім мігрантам більше уваги.