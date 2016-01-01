Кількість загиблих від вибухів поблизу Мехіко наблизилась до 30

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У місті розташований ринок, широко відомий у країні величезним асортиментом піротехніки

Кількість загиблих на ринку піротехніки неподалік від мексиканської столиці збільшилась до 29 осіб, понад сім десятків постраждали внаслідок трагедії.

Про це повідомляє в ніч на середу центральний американський телеканал CNN.

«Вибухи на ринку феєрверків неподалік від Мехіко-сіті в вівторок спричинили загибель щонайменше 29 осіб... 72 людини отримали поранення», - зазначається в повідомленні із посиланням на губернатора штату Мехіко.

Серед постраждалих троє підлітків отримали серйозні опіки. Як очікується їх транспортуватимуть до спеціалізованого опікового шпиталю в американському місті Галвестон, штат Техас.

Причина, що призвела до вибухів, досі не встановлена.

Нагадаємо, трагедія сталася в місті Тультепек, близько 14:50 за місцевим часом у вівторок. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих.

У місті є ринок, широко відомий в країні величезним асортиментом піротехніки. Це місце було особливо багатолюдне перед різдвяними й новорічними святами, на які місцеві жителі зазвичай купують феєрверки.

Місто Тультепек розташоване приблизно за 40 км на північ від Мехіко.