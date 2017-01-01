Число жертв отруєння «боярышником» в Іркутську збільшилося за свята

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На даний момент на лікуванні залишаються троє людей

У Міністерстві охорони здоров'я Іркутської області повідомили про збільшення числа жертв отруєння спиртовмісною рідиною з метанолом «Боярышник», передає «Інтерфакс».

«Двоє померли за новорічні свята. Таким чином, загальне число жертв отруєння до сьогоднішнього дня становить 78 осіб », - розповіла офіційний представник відомства Тетяна Шкурська.

За її словами, на даний момент на лікуванні залишаються троє людей, нові постраждалі від отруєння під час свят в міські лікарні не поступали.

Як повідомлялося раніше, кількість жертв отруєння настоянкою глоду в Іркутську вже перевищило 70 осіб. Шестеро дітей залишилися сиротами.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість потерпілих надійшла до лікарень у стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння минає від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.

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