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    Число жертв серед демонстрантів у Венесуелі зросло до 46 осіб

    • Сьогодні, 08:10
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    Протести у Венесуелі
    Протести у Венесуелі

    Не виключено, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції

    Депутат Національної асамблеї від венесуельського штату Тачіра Лайді Гомес заявила, що число жертв серед демонстрантів у країні зросло до 46 осіб.

    Депутат вважає, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції, передає El Nacional.

    «Це були безкарні, заздалегідь сплановані вбивства», - заявила Гомес.

    Починаючи з квітня у Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади. Під час демонстрацій поліція затримала понад 1 тис. осіб, які виступають на боці опозиції.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у вбивствах мирних громадян за допомогою снайперів.

    Як повідомлялося, вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму щодо усунення президента Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.

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