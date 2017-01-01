Число жертв серед демонстрантів у Венесуелі зросло до 46 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Венесуелі

Не виключено, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції

Депутат Національної асамблеї від венесуельського штату Тачіра Лайді Гомес заявила, що число жертв серед демонстрантів у країні зросло до 46 осіб.

Депутат вважає, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції, передає El Nacional.

«Це були безкарні, заздалегідь сплановані вбивства», - заявила Гомес.

Починаючи з квітня у Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади. Під час демонстрацій поліція затримала понад 1 тис. осіб, які виступають на боці опозиції.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у вбивствах мирних громадян за допомогою снайперів.

Як повідомлялося, вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму щодо усунення президента Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.