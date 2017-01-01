Число жертв серед демонстрантів у Венесуелі зросло до 46 осіб
- Сьогодні, 08:10
-
Розсилка
Не виключено, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції
Депутат Національної асамблеї від венесуельського штату Тачіра Лайді Гомес заявила, що число жертв серед демонстрантів у країні зросло до 46 осіб.
Депутат вважає, що озброєні групи людей, які підтримують уряд і нападають на учасників мітингів, діють під прикриттям поліції, передає El Nacional.
«Це були безкарні, заздалегідь сплановані вбивства», - заявила Гомес.
Починаючи з квітня у Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади. Під час демонстрацій поліція затримала понад 1 тис. осіб, які виступають на боці опозиції.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у вбивствах мирних громадян за допомогою снайперів.
Як повідомлялося, вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму щодо усунення президента Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.