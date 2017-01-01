«Чистилище» «Миротворця» поповнилось відомою російською актрисою

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Віра Глаголєва

Глаголєва популяризувала російське кіно на території окупованого Криму

Адміністратори відомого українського сайту «Миротворець» повідомили, що в базу даних сайту (так зване «Чистилище» потрапила російська актриса театру і кіно Віра Глаголєва.

На сайті повідомляється також про те, що актриса, незаконно перетинала державний кордон України, а також популяризувала російське кіно на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Крім цього, надається інформація про те, що Глаголєва приймала активну участь в фестивалі «Боспорські Агони», що проходив в Криму.

Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Діма Білан, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.