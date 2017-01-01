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    Чоловік британської королеви зібрався «на пенсію»

    • Сьогодні, 14:08
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    Єлизавети ІІ та принц Філіп
    Єлизавети ІІ та принц Філіп

    Принц Філіп є покровителем, президентом або членом понад 780 організацій

    Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принц Філіп з осені припиняє виконання монарших обов'язків.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

    «Рішення було ухвалене принцом Філіпом особисто та повністю підтримане королевою», - інформує ЗМІ з посиланням на прес-секретаря палацу.

    Зазначається, що принц Філіп, якому наступного місяця виповнюється 96 років, братиме участь у раніше запланованих заходах до серпня, але не прийматиме нових запрошень.

    Як повідомляється, принц Філіп є покровителем, президентом або членом понад 780 організацій. Він продовжить асоціюватися з ними, однак не братиме активної участі у їхній діяльності. Водночас герцог Единбурзький може час від часу брати участь у певних публічних заходах.

    Водночас, згідно із заявою, королева Єлизавета ІІ продовжуватиме брати участь у програмі офіційних заходів у повному обсязі.

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