Чоловік помер у харківському метро

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Фото: СтройОбзор Пригода сталася на станції «Палац спорту»

Поліція повідомила, що чоловіку в метро стало зле

Сьогодні, 11 травня, в харківському метро помер чоловік. Про цеповідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Інформація про пригоду, що сталася на станції «Палац спорту», надійшла до харківського віділленя поліції сьогодні вранці, близько 6:20.

За попередніми даними, у чоловіка віком 56 років стався серцевий напад. Наразі обставини події встановлюються.

Джерело: УНН