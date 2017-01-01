Чоловік помер у харківському метро
- Сьогодні, 11:12
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Фото: СтройОбзор
Пригода сталася на станції «Палац спорту»
Поліція повідомила, що чоловіку в метро стало злеСьогодні, 11 травня, в харківському метро помер чоловік. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Інформація про пригоду, що сталася на станції «Палац спорту», надійшла до харківського віділленя поліції сьогодні вранці, близько 6:20.
За попередніми даними, у чоловіка віком 56 років стався серцевий напад. Наразі обставини події встановлюються.
Джерело: УНН