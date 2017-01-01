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    Чоловік помер у харківському метро

    • Сьогодні, 11:12
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    Пригода сталася на&nbsp;станції &laquo;Палац спорту&raquo;
    Фото: СтройОбзор
    Пригода сталася на станції «Палац спорту»

    Поліція повідомила, що чоловіку в метро стало зле

    Сьогодні, 11 травня, в харківському метро помер чоловік. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

    Інформація про пригоду, що сталася на станції «Палац спорту», надійшла до харківського віділленя поліції сьогодні вранці, близько 6:20.

    За попередніми даними, у чоловіка віком 56 років стався серцевий напад. Наразі обставини події встановлюються.

    Джерело: УНН

    Харків метро
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