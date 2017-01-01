Чоловік, який напідпитку забив до смерті матір, сяде за грати на 10 років

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Нелюд умисно наніс матері не менше 30 ударів руками, ногами та металевим совком по різних частинах тіла

На Київщині чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння завдав близько 30-ти ударів рідній матері, в результаті яких вона померла, засуджено до десяти років позбавлення волі. Про це інформує прес-служба прокуратури Київської області.

«Чоловіка визнано винним у вказаному кримінальному правопорушенні та призначено максимальне покарання, згідно санкції інкримінованої статті, у вигляді позбавлення волі строком на 10 років», - йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі також зазначили, що у грудні минулого року 33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю матір’ю, умисно наніс останній не менше 30 ударів руками, ногами та металевим совком по різних частинах тіла. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Нелюда одразу було затримано правоохоронними органами. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За клопотанням Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури зловмисник під час досудового розслідування та судового розгляду перебував під вартою.