Чоловіка вигнали з літака через конфлікт із донькою Трампа

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Перед злетом професор університету Нью-Йорка Метью Ласнер написав ‎у Twitter, що Іванка Трамп із чоловіком і дітьми перебуває на борту літака

Команда літака авіакомпанії JetBlue, що летів з Нью-Йорка до Флориди, зняла з ‎борту пасажира, що чіплявся до старшої доньки новообраного президента США ‎Дональда Трампа Іванки

Про це повідомляє ВВС.

«Твій батько руйнує цю країну», - вигукнув чоловік, коли літак готувався до злету в ‎аеропорту Джона Кеннеді.‎

За словами свідка, Іванка Трамп проігнорувала чоловіка.‎

Авіакомпанія JetBlue заявила, що «рішення зняти клієнта з літака не було ухвалене ‎легко».‎

«Якщо екіпаж вирішує, що клієнт спричинює конфлікт на борту, клієнта попросять ‎зійти, особливо якщо екіпаж відчуває, що ситуація має ризики загостритися під час ‎польоту», - йдеться в заяві.‎

Перед злетом професор університету Нью-Йорка Метью Ласнер написав ‎у Twitter, що Іванка Трамп з чоловіком і дітьми перебуває на борту літака «‎‎комерційного рейсу». Як повідомив пан Ласнер, його чоловік Ден ‎Ґолдстайн вигукнув: «Чому вона на борту? Вона має летіти приватним рейсом».‎

За словами Ласнера, Ґолдстайн «висловив невдоволення спокійним тоном, але екіпаж ‎JetBlue недочув, і вони зняли нас з літака».‎

У JetBlue також повідомили, що авіакомпанія «працює над тим, щоб пересадити пару на ‎наступний доступний рейс».

За повідомленнями, Дональд Трамп збирається провести різдвяні канікули із родиною у своєму маєтку Мар-а-Лаґо в окрузі Палм-Біч у Флориді.‎