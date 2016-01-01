Чоловіка вигнали з літака через конфлікт із донькою Трампа
- Сьогодні, 09:36
-
Розсилка
Перед злетом професор університету Нью-Йорка Метью Ласнер написав у Twitter, що Іванка Трамп із чоловіком і дітьми перебуває на борту літака
Команда літака авіакомпанії JetBlue, що летів з Нью-Йорка до Флориди, зняла з борту пасажира, що чіплявся до старшої доньки новообраного президента США Дональда Трампа Іванки
Про це повідомляє ВВС.
«Твій батько руйнує цю країну», - вигукнув чоловік, коли літак готувався до злету в аеропорту Джона Кеннеді.
За словами свідка, Іванка Трамп проігнорувала чоловіка.
Авіакомпанія JetBlue заявила, що «рішення зняти клієнта з літака не було ухвалене легко».
«Якщо екіпаж вирішує, що клієнт спричинює конфлікт на борту, клієнта попросять зійти, особливо якщо екіпаж відчуває, що ситуація має ризики загостритися під час польоту», - йдеться в заяві.
Перед злетом професор університету Нью-Йорка Метью Ласнер написав у Twitter, що Іванка Трамп з чоловіком і дітьми перебуває на борту літака «комерційного рейсу». Як повідомив пан Ласнер, його чоловік Ден Ґолдстайн вигукнув: «Чому вона на борту? Вона має летіти приватним рейсом».
За словами Ласнера, Ґолдстайн «висловив невдоволення спокійним тоном, але екіпаж JetBlue недочув, і вони зняли нас з літака».
У JetBlue також повідомили, що авіакомпанія «працює над тим, щоб пересадити пару на наступний доступний рейс».
За повідомленнями, Дональд Трамп збирається провести різдвяні канікули із родиною у своєму маєтку Мар-а-Лаґо в окрузі Палм-Біч у Флориді.