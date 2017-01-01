Чонгарську телевежу відкрито: три українських радіо вже мовлять на Крим

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Телекомунікаційна вежа

Три передавачі вже сьогодні в ефірі

На збудованій на Чонгарі біля адмінмежі з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів. Про це повідомив у п'ятницю на церемонії відкриття директор ТОВ «Телемережі України» Петро Семерей.

«Три передавачі вже сьогодні в ефірі: «Українське радіо» 5 кіловат - 100,7, «Радіо Крим.Реалії» - 105,9, і «Херсон FM» - 107,8. Три передавачі таки транслюють (на Крим. - Ред.). Потужні передавачі «Українського радіо» і «Радіо Крим.Реалії» приблизно чути до Сімферополя, 100-120 км. І «Херсон FM» - менша потужність, тому що там менша дозволена потужність, десь 70-80 км», - сказав Семерей.

Як відомо, 17 березня в с. Чонгар Херсонської області за участі міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Рафата Чубарова, голови Нацради з питань телерадіомовлення Юрія Артеменка, а також члена Нацради Сергія Костинського та голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва офіційно відкрито телекомунікаційну вежу, побудовану для організації українського мовлення на територію окупованого Криму.

25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив про закінчення монтажу телевежі. Термін її будівництва склав близько двох місяців, ще дев'ять місяців зайняли роботи щодо прорахунку і міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 грудня 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Meydan», «Радіо кримських громад».

Ліцензію для мовлення Радіо Крим.Реаліі в FM-діапазоні на частоті 105.9 на територію Криму отримала громадська організація «Радіо кримських громад».

Мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково - Сімферопольський район Криму.

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Джерело: Укрінформ