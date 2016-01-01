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«Чорна бухгалтерія» Партії регіонів. НАБУ довело справжність підпису Охендовського (ДОКУМЕНТИ)

Підпис Охендовського справжній: НАБУ оприлюднило докази оригінальності «амбарної книги» Партії регіонів

У НАБУ підкреслили, що сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність «амбарної книги» ПР, передає УНІАН.

У НАБУ спростовують інформацію щодо маніпулятивності дій агентства у справі про «чорну бухгалтерію» ПР. Відомство на своєму сайті оприлюднило результативну частину почеркознавчої експертизи «амбарної книги» із підписами, які належать голові ЦВК Михайлу Охендовському. Ці записи в тому числі стали підставою для складання повідомлення про підозру голові ЦВК.



По-перше, виписки із банківських рахунків. За даними слідства, підозрюваний поповнював свій власний банківський рахунок у ті ж дні, коли ставив підписи в «амбарній книзі». Наприклад, відповідно до одного із записів «амбарної книги» 27.09.2012 голова Центрвиборчкому одержав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів 4,7 тис. дол. США, з яких, як вважає слідство, відповідно до наявних фінансових документів, поклав на власний банківський рахунок 4,5 тис. дол. США», - йдеться у повідомленні







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В НАБУ заявили, що відповідно до експертизи, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підписи та записи від імені голови ЦВК Михайла Охендовського у «амбарній книзі» належать саме йому



Крім того, у НАБУ підкреслили, що на сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність «амбарної книги», переданої Віктором Трепаком до НАБУ.



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Про це свідчать висновки ряду інших почеркознавчих експертиз, які підтверджують оригінальність підписів ряду інших осіб, окрім вищезазначених, а також численні покази осіб, які особисто виконували записи та ставили підписи в «амбарній книзі» за отримання готівкових коштів у відповідних сумах та підтвердили вказаний факт», - йдеться у повідомленні.

13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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Як повідомлялося, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців,серед яких Охендовський.

13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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