Чорногорія офіційно стане членом НАТО з 5 червня

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Вступ Чорногорії до НАТО

10 травня верхня палата іспанського парламенту ратифікувала протокол про приєднання Чорногорії до НАТО

Чорногорія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу з 5 червня 2017 року. Про це повідомляє RTCG.me.

«Після депонування документа про ратифікацію договору, що має відбутися 5 червня, Чорногорія офіційно стане членом НАТО», – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 10 травня, верхня палата іспанського парламенту ратифікувала протокол про приєднання Чорногорії до НАТО. Таким чином, Іспанія стала 27-м членом Альянсу, який ратифікував вступ Чорногорії до НАТО.

Повідомляється, що національну процедуру закінчено й у Нідерландах. Після 1 червня набере чинності акт щодо ратифікації в цій країні, й тоді буде офіційно завершено процес ратифікації в усіх державах – членах НАТО.

Цей процес буде супроводжуватися листом-запрошенням щодо вступу Чорногорії до НАТО від генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, 28 квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

Проти вступу Чорногорії до Альянсу виступала РФ. Раніше повідомлялося, що представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, що викликаний рішеннями Підгориці приєднається до НАТО, а також разом із Євросоюзом ввести санкції по відношенню до Росії. У МЗС РФ попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію.

Перед тим міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому міністерство вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.

Зі свого боку Чорногорія відповіла на заяви РФ про «антиросійську істерію».

Як віддомо, у Чорногорії в спробі перевороту звинуватили 14 осіб, серед них двоє росіян.

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